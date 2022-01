Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.01.2022

Peine (ots)

Diebstahl von PKW-Kennzeichen

14.01.2022, 11:00 Uhr - 18.01.2022, 08:40 Uhr, Parkhaus Werderstraße

In dem o. g. Tatzeitraum entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichen eines, der Stadt Peine abgestellten, PKW. Der PKW, ein grüner VW Polo, stand in dem o. g. Zeitraum in dem Parkhaus Werderstraße.

Entwendete Kennzeichen: PE-P 969

Bislang liegen keine Hinweise auf den/die Täter vor. Die Polizei bittet Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben sich unter 05171/999-0 zu melden.

Entlaufende Hunde

Freitag, 21.01.2022, 18:00 Uhr, Ilsede, Gerhard-Lukas-Straße

Mehrere Bürger meldeten zwei freilaufende Huskys, welche immer wieder auf die anliegenden Straßen laufen würden. Trotz intensiver Absuche und Befragungen konnte die eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung die Hunde nicht mehr antreffen, bzw. einen Halter ausfindig machen.

Trickdiebstahl

Freitag, 21.01.2022, 18:10 Uhr, Peine, Werderstraße

Eine Frau und ein Mann betraten unter dem Vorwand eines Notfalles eine Tierarztpraxis. Die unbekannte Dame habe Katzenfutter kaufen wollen, hatte aber nur 200 Euro Bargeld bei sich. Daraufhin holte die Mitarbeiterin Wechselgeld und gab gegenüber der Dame den Preis für das Katzenfutter an. Anschließend gab die Dame an, dass ihr das Katzenfutter zu teuer sei und das Pärchen verließ die Praxis. Im Anschluss bemerkte die Mitarbeiterin das Fehlen von 100 Euro.

Beschreibung der unbekannten Dame:

- Ca. 170 cm groß - Schlank - Lange schwarze Haare (Zopf) - Gebräunte Haut

Beschreibung des unbekannten Mannes:

- Kleiner als die Frau - Schlank - Schwarze Haare - Indisches Aussehen, arabische Sprache

Hinweise auf die Täter bitte unter 05171/999-0 melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell