Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Düren und Siersdorf

Bild-Infos

Download

Düren / Aldenhoven (ots)

Am 26.02.2021 brachen unbekannte Täter in Birkesdorf in einem Mehrfamilienhaus in eine Wohnung ein. Sie entwendeten Schlüssel und stahlen damit ein Auto aus einer Garage. Am 27.02.2021 brachen ebenfalls Unbekannte in Aldenhoven-Siersdorf in ein Einfamilienhaus ein, als die Bewohner zwei Stunden außer Haus waren.

Am vergangen Freitag bemerkte der Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Birkesdorfer Nordstraße, dass Einbrecher zwischen 00:30 Uhr und 11:00 Uhr vormittags in seine Wohnung eingedrungen waren. Sie entwendeten mehrere Schlüssel, darunter den Garagenschlüssel und den Schlüssel zu dem in der Garage abgestellten Pkw. Auf Nachschau zeigte sich: Die Garage stand offen, das Auto war gestohlen worden. Bei dem Fahrzeug handelt sich um einen weißen Citroen C 3 mit dem Kennzeichen DN-BA 258.

Am Samstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Aldenhoven-Siersdorf ein. Die Bewohner hatten ihr Heim am Hoengener Weg nur für zwei Stunden, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr verlassen. Auf welchem Wege die Täter ins Haus kamen, ist zurzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Was genau die Diebe erbeuteten, war zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch die Polizei noch nicht abschließend geklärt.

In beiden Fällen sicherte die Polizei Spuren und leitete Ermittlungen ein. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf Täter oder Tathergänge geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell