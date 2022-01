Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 21. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Kreis Wolfenbüttel: Diebstahl von Baugerät

Mittwoch, 19.01.2022, bis Donnerstag, 20.01.2022

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich im Kreisgebiet Wolfenbüttels zwei Diebstähle von hochwertigen Baugeräten. So entwendeten unbekannte Täter einen Hydraulikhammer im Wert von 8000 Euro von einer Baustelle in Sickte, Kaiserkamp. Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde von einer Baustelle zwischen Ahlum und Salzdahlum ein Rüttler im Wert von rund 12000 Euro entwendet. Ein möglicher Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

