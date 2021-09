Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Unfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer (11.09.2021)

Singen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ist es am Samstag gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Thurgauer Straße / Ekkehardstraße gekommen. Eine 77-Jährige bog mit einem Opel Astra in die Ekkehardstraße ab. Hierbei übersah sie drei auf der Thurgauer Straße fahrende Motorräder. Einem der Motorradfahrer gelang es trotz Bremsvorgang nicht, der Opel-Fahrerin auszuweichen. Er prallte mit seiner Suzuki mit dem Opel Astra zusammen und stürzte, zog sich dabei jedoch keine Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell