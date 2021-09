Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen - Bohlingen, Landkreis Konstanz) Fahrradfahrer verletzt sich bei einem Sturz (12.09.2021)

Singen (ots)

Ein Fahrradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Sturz auf der Ledergasse in einen Graben schwer verletzt. Gegen 16.30 Uhr fuhr er mit seinem Pedelec auf einem Schotterweg. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben, wo er gegen ein Rohr prallte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

