Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen - Maiershöfe, Landkreis Konstanz) 6-jähriges Mädchen bei Sturz mit Fahrrad verletzt (12.09.2021)

Steißlingen (ots)

Ein 6-jähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag mit dem Fahrrad zwischen Friedingen und den Maiershöfen gestürzt und hat sich verletzt. Das Kind fuhr, in Begleitung des Vaters, auf der Friedhofstraße in Richtung Steißlingen. Nach der Brücke über die Bundesstraße 33 bog sie nach links in einen Schotterweg ab. Hierbei stürzte sie mit ihrem Fahrrad. Das Kind trug einen Fahrradhelm und zog sich nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell