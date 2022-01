Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.01.2022: -Ergänzung-

Peine (ots)

Verkehrsunfälle auf winterlichen Straßen

Vermutlich ebenfalls wegen der winterglatten Fahrbahn kam gegen 17:00 Uhr 20-jähriger Opel-Fahrer von der L 321 zwischen Woltorf und Peine ab. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach auf einem dortigen Feld. Schwer beschädigt kam der Wagen dort zum Stehen. Auch hier musste der Fahrer von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden, um schwerverletzt ins Klinikum nach Braunschweig transportiert zu werden. Der Wagen musste mit Totalschaden aus dem Acker geborgen werden.

Gegen 21:45 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge an der Kreuzung Schwarzer Weg/ Duttenstedter Straße in Peine. Ein 36-jähriger VW-Fahrer musste wegen eines vor ihm abbiegenden Autos im Kreuzungsbereich warten. Dies bemerkte eine dahinterfahrende 22-jährige Frau aus Peine zu spät. Auf der glatten Fahrbahn rutschte sie trotz Bremsmanöver auf den vor ihr stehenden Wagen auf. Die beteiligten Personen blieben unverletzt, aber an den Autos entstand Sachschaden von zusammen 4000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell