Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.01.2022:

Peine (ots)

Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Wintereinbruch

Gegen 15:00 Uhr am 20.01. kam ein 21-jähriger Seat-Fahrer von der K 23 bei Schmedenstedt ab. Der Grund hierfür war der kurz zuvor einsetzende Schneefall. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in einen Straßengraben, der Fahrer blieb unverletzt. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden am Wagen und leichter Flurschaden summieren sich auf rund 3000 Euro.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr am 20.01. auf der B 214 kurz vor dem Hillerser Kreisel. Eine 28-jährige Frau aus Celle kam auf ebenfalls winterglatter Fahrbahn bei einem Überholmanöver von der Straße ab. Ihr Mercedes kollidiert im Grünstreifen mit einem Straßenbaum und kommt dort auf der Seite zum Liegen. Die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden und kam lebensbedrohlich verletzt per Rettungswagen in ein Braunschweiger Klinikum. Der verursachte Sachschaden liegt bei rund 40.000 Euro. Die B214 musste während der Unfallaufnahme für eine Stunde vollgesperrt werden.

Um 17:15 Uhr musste die Polizei aus Vechelde einen Unfall am Ortseingang von Sierße aufnehmen. Ein 42-jähriger Transporter-Fahrer rutschte auf der B65 in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Passat eines entgegenkommenden 28-jährigen Mannes aus Vechelde. Der Vechelder erlitt bei dem Frontalzusammenstoß schwere Verletzungen und musste ins Klinikum Peine eingeliefert werden. Der Fahrer des Transporters musste mit leichten Verletzungen ebenfalls behandelt werden. Beide Fahrzeuge mussten, nicht mehr fahrbereit, abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 14.000 Euro.

Um 15:50 Uhr verlor ein 32-jähriger Mann die Kontrolle über seinen Renault und rutschte an der Einmündung L473/ L475 bei Wierthe auf einen Acker. Am Auto des Mannes entstand kein Schaden und er blieb unverletzt. Ein örtlicher Landwirt konnte den Wagen des Mannes mit einem Traktor befreien.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell