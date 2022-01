Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.01.2022:

Peine (ots)

Diebstahl von Kupferkabeln

Im Zeitraum vom späten Nachmittag des 18.01. bis zum Morgen des 19.01. sind von einer Baustelle in der Vechelder Straße in Lengede mehrere hundert Kilo Kupferkabel entwendet worden. Unbekannte Täter sind über ein Nachbargrundstück an die Baustelle herangefahren und haben über einen Zaun hinweg die Kabel auf ein Fahrzeug verladen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

