Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.01.2022.

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall forderte eine leicht verletzte Person.

Salzgitter-Bad, Nord-Süd-Straße, 19.01.2022, 07:35 Uhr.

Während eines Überholvorganges auf der Nord-Süd-Straße touchierte ein 21-jähriger Fahrer eines Renault einen rechts neben ihm fahrenden Pkw VW.

Sowohl der vermeintliche Verursacher als auch die 65-jährige Fahrerin des VW kamen ins Schleudern und verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Der Renault kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 21-jährige Mann musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei waren an der Unfallstelle eingesetzt.

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Watenstedt, Am Ehrenmal, 05.01.2022, 10:00 Uhr-12.01.2022, 15:00 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang durch ein Erdgeschossfenster in das Einfamilienhaus und erbeuteten im Tatverlauf eine unbekannte Anzahl von Kupferrohren. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 600 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Watenstedt unter der Telefonnummer 05341/188710.

Polizei stellte flüchtigen Fahrraddieb.

Salzgitter, Lebenstedt, Martin-Luther-Straße, 18.01.2022, 15:00 Uhr.

Auf Grund eines Zeugenhinweises wurden Beamte der hiesigen Dienststelle zu einem angeblichen Raub eines Fahrrades in die Martin-Luther-Straße entsandt.

Die 33-jährige Geschädigte hielt sich zur Tatzeit im Hausflur des Mehrfamilienhauses auf. Vor dem Wohnhaus habe sie einen Täter an ihrem Fahrrad festgestellt und ging in diesem Moment von einem Diebstahl aus. Nachdem der Täter offensichtlich die Frau erkannt hatte, habe er versucht, nach der Frau zu treten. Er habe diese jedoch verfehlt und die Frau wurde nicht verletzt. Der Mann flüchtete darauf mit dem Fahrrad in Richtung Erlenbruch. Ein weiterer Zeugen wurde auf die Geschädigte aufmerksam. Daraufhin alarmierte die Frau die Polizei und konnte eine detaillierte Täterbeschreibung abgeben.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten Polizeibeamte den Flüchtigen 32-jährigen Mann antreffen. Dieser war noch im Besitz der Beute. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich ein medizinischer Ausnahmezustand ein. Ein Rettungswagen verbrachte daraufhin den Mann in das örtliche Klinikum. Der Mann führte zudem einen Schlagring mit, der von der Polizei sichergestellt wurde.

Weiterhin konnten die Beamten ermitteln, dass drei Haftbefehle gegen den Mann vorlagen.

Die Polizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen räuberischen Diebstahl mit Waffen sowie eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.

Ein Verletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Erich-Ollenhauer-Straße, 18.01.2022, gegen 20:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungstand befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw die John-F.-Kennedy-Straße in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße und habe beabsichtigt, an der dortigen Kreuzung nach links abzubiegen. Hierbei habe er offensichtlich den entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Mannes übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen ein Schaden von annähernd 20.000 Euro. Der 44-jährige Mann klagte anschließend über leichte Schmerzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell