Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.01.2022:

Peine (ots)

Schockanrufe im Peiner Südkreis

Unbekannte Täter haben am Nachmittag des 18.01. bei mehreren teils älteren Personen in den Ortschaften Gadenstedt und Groß Bülten angerufen und versucht diese zur Herausgabe von Bargeld zu bewegen. Dabei wurde den Angerufenen vorgetäuscht, dass ein Familienmitglied durch eine Zahlung "freigekauft" werden müsse. In diesem Falle sind die Angerufenen aber nicht auf die Tricks der falschen Polizisten hereingefallen und beendeten die Gespräche frühzeitig. In diesem Zusammenhang sei nochmals auf einige Maßnahmen zum Schutz hingewiesen:

- Denken Sie daran, die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste.

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

- Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Hunde auf Spaziergang in Vechelde

In der Vechelder Südstraße begaben sich zwei Hunde auf eigene Faust auf Erkundungstour. Anwohner meldeten gegen 11:00 Uhr zwei herrenlose freilaufende Hunde. Die eingesetzten Polizisten aus Vechelde konnten die Tiere dann auch in der Nähe finden und problemlos einfangen. Nach kurzen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Hunde vorübergehend alleine im Haus des Halters waren. Diesen unbeobachteten Moment nutzen sie, um eine unverschlossene Haustür zu öffnen und sich in die Nachbarschaft zu begeben. Der Hundehalter konnte über die Fähigkeiten seiner Vierbeiner informiert werden und nahm sie wieder in seine Obhut.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell