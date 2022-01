Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 19. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Veltheim: Dachstuhlbrand

Dienstag, 18.01.2022, gegen 11:15 Uhr

Am Dienstagvormittag wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines Dachstuhls eines Einfamilienhauses gerufen. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden, der Dachstuhl brannte jedoch vollständig nieder. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Erste Ermittlungen der Polizei vor Ort deuten auf einen 19-jährigen Mann aus dem Kreisgebiet als möglichen Brandverursacher hin. Die Ermittlungen hierzu und zum Brandgeschehen wurden durch die Spezialisten der Polizei aufgenommen. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Cremlingen: Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Mittwoch, 19.02.2022, gegen 03:30 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei einen 33-jährigen Autofahrer der zuvor mit seinem Auto in der Straße Im Moorbusche in Cremlingen unterwegs war. Der Test ergab einen Wert von 0,88 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, das Auto musste der 33-Jährige stehen lassen.

Wolfenbüttel: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Dienstag, 18.01.2022, gegen 19:00 Uhr

Bei der Kontrolle eines 35-jährigen Autofahrers auf der Landesstraße 495, Höhe Halchter, stellten Polizeibeamte am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr fest, dass dieser mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dieser Verdacht bestätigte sich bei einem Test. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Am Auto befanden sich zudem zuvor entwendete Kennzeichen, sie wurden sichergestellt. Verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell