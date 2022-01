Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.01.2022.

Salzgitter (ots)

Täter hatten versucht, in ein Wohnhaus einzudringen.

Salzgitter, Watenstedt, Watenstedter Straße, 05.01.2022, 10:00 Uhr-12.01.2022, 15:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten versucht, in ein Wohnhaus einzudringen. Hierzu hebelten sie eine Tür des Nebengebäudes auf und schlugen eine Fensterscheibe ein. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass ein Zutritt in das Gebäude offensichtlich nicht gelang. Es wurde lediglich ein Schaden in Höhe von 200 Euro verursacht.

Täter entwendeten ein Kleinkraftrad.

Salzgitter, Thiede, Diesterwegstraße, 16.01.2022, 16:00 Uhr-17.01.2022, 08:00 Uhr.

Die Täter entwendeten ein in einem Gartenbereich abgestelltes und mit einer Kette gesichertes Kleinkraftrad Zündapp und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Thiede unter der Telefonnummer 05341/941730 zu richten.

Sachbeschädigung am Amtsgericht Salzgitter.

Salzgitter, Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, 14.01.2022, 17:00 Uhr-17.01.2022, 05:00 Uhr.

Unbekannte Täter beschädigten im Eingangsbereich des Amtsgerichtes Salzgitter eine Glasscheibe und verursachten hierbei einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 entgegen.

