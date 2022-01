Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 18.01.2022:

Peine (ots)

Sachbeschädigung an PKW

-Zeugenaufruf-

Am 14.01. stellte eine 22-jährige Frau fest, dass ihr roter Renault Twingo durch Lackkratzer massiv beschädigt wurde. Die Frau hielt sich von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr an ihrer Arbeitsstelle in Edemissen im Baumschulenweg auf. Nach Feierabend kehrte sie zu ihrem Auto zurück und stellte fest, dass der Lack mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Die Schäden ziehen sich von der Motorhaube über Tür, Kotflügel, Heckklappe bis hin zu der Scheibe der Fahrertür. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten auch Hinweise zu Personen zu geben, die sich am Fahrzeug aufgehalten haben/ um das Fahrzeug herumgegangen sind. Polizei Edemissen: 05176-976480

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell