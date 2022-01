Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Tierarztpraxis - Zeugen gesucht

Bünde (ots)

(jd) Eine Tierärztin bemerkte gestern (18.1.), um 8.10 Uhr Beschädigungen an der Eingangstür zu ihrer Praxis an der Rödinghauser Straße. Beim Betreten des Gebäudes stellte sie fest, dass sich Unbekannte offenbar gewaltsam Zutritt zu der Praxis und einer angrenzenden Physiotherapiepraxis für Hunde verschafft haben. Im Inneren des Gebäudes haben der oder die Unbekannten mehrere Räume durchsucht und einen Safe aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter nahmen eine vierstellige Summe Bargeld an sich. Die dort ebenfalls gelagerten Medikamente und Betäubungsmittel ließen sie ersten Ermittlungen zufolge zurück. Der Tatzeitraum wird eingegrenzt auf die Zeit zwischen Montag, 18.10 Uhr und Dienstag Morgen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges an der Rödinghauser Straße bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

