Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Bäckerei ein - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Der 61-jährige Mitarbeiter einer Bäckerei bemerkte vergangene Nacht (18.1.), um 2.50 Uhr starke Beschädigungen an der Eingangstür einer Filiale an der Bünder Straße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter die Glasscheibe der Tür mittels eines Gegenstands beschädigt haben, um so ins Innere zu gelangen. Hier wies auch der Verkaufstresen diverse Beschädigungen auf. Zudem durchwühlten der oder die Unbekannten mehrere Schränke im hinter dem Verkaufsraum gelegenen Bereich der Bäckerei. Der Sachschaden wird mit rund 300 Euro angegebenen. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut dauern noch an. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Bünder Straße zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute Nacht, 2.50 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

