Polizei Bochum

POL-BO: Ring gestohlen: Wer kennt diese beiden Männer?

Herne (ots)

Nach dem Diebstahl eines Rings veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss ein Foto und fragt: Wer kennt diese beiden Männer?

Im Fahndungsportal finden Sie Fotos der Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/71051

Der Vorfall hatte sich am 24. Juni 2021 (Donnerstag) im Juwelier an der Hauptstraße 269 in Wanne-Eickel zugetragen. Die beiden Männer hatten das Geschäft gegen 16.20 Uhr betreten und vorgegeben, einen Ring kaufen zu wollen. Als die Verkäuferin das Schmuckstück zur Ansicht übergab, flüchteten die beiden Männer damit - einer rannte in Richtung des Busbahnhofs am Buschmannshof, der andere in Richtung des Stadtparks.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) bittet um Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeit) melden.

