Polizei Essen

POL-E: Essen: 21-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt - Seniorin übersieht beim Abbiegen den Fahrradfahrer

Essen (ots)

45277 E-Überruhr: Mit schweren Verletzungen musste am Samstagmorgen ein 21-jähriger deutscher Rennradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er gegen 11:45 Uhr an der Kreuzung Holthuser Tal / Langenberger Straße vom PKW einer 84-jährigen Seniorin erfasst wurde. Die betagte Deutsche bog nach ersten Angaben mit ihrem Suzuki Swift nach links in die Langenberger Straße ab und übersah dabei das von links kommende Zweirad. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte der junge Mann zu Boden und zog sich trotz getragenem Fahrradhelms so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Rentnerin erlitt einen Schock. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens und bitte um Hinweise unter der Telefonnummer 0201 829-0. /TW

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell