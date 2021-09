Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10/ Gemarkung Korntal- Münchingen: Verkehrsunfall beim Wenden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit kam es am Montag gegen 07:45 Uhr bei einem Wendevorgang auf der Bundesstraße 10 (B10) bei Korntal-Münchingen in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz zu einem Verkehrsunfall. Ein 69 Jahre alter Opel Fahrer wollte das Ende der Mittelschutzplanke zum Wenden nutzen und übersah hierbei mutmaßlich den 30- Jährigen Fahrer eines Mercedes. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge und der Mercedes wurde dabei durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht. Beide Pkw kamen auf der Sperrfläche zum Stillstand. Der Opel Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

