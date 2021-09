Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Körperverletzung und Sachbeschädigung auf der B 296 - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Auf der Bundesstraße 296 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Herrenberg kam es am Montag gegen 10:25 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei Autofahrern mit handfestem Ausgang. Ein 63-jähriger Ford-Fahrer fuhr zunächst hinter einem unbekannten BMW-Fahrer her. Da der BMW bei mehreren Kreisverkehren und einer Einmündung keinen Blinker gesetzt hatte, machte der 63-Jährige darauf aufmerksam, woraufhin es zum Streit kam. In der Folge hielt der BMW mitten auf der Fahrbahn an. Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug und ging zu dem ebenfalls stehenden Ford. Der BMW-Fahrer habe dann auf den linken Arm des 63-Jährigen und anschließend auch gegen eine Scheibe und die Fahrertür geschlagen. Die Schadenshöhe am Pkw ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugen des Vorganges werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell