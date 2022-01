Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Jugendliche werden von Unbekannten verletzt - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Zwei 17-jährige aus Enger gingen am Freitag, um etwa 22.00 Uhr zu Fuß entlang der Straße Steinbrink in Richtung Pödinghausen. Auf Höhe der Westerengerstraße wurden sie von zwei ihnen unbekannten Personen angesprochen. Die beiden 17-Jährigen gingen zunächst weiter als einer von ihnen plötzlich und unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde und durch die starke Wucht zu Boden fiel. Auf einmal standen fünf Personen nahe den beiden Engeranern und traten auf den am Boden Liegenden ein und verletzten ihn zudem mit einem mitgeführten Gegenstand. Sogleich ging ein weiterer Unbekannter den zweiten 17-Jährigen körperlich an und verletzte auch ihn. Als die fünf Unbekannten von ihnen abließen, flüchteten die beiden Engeraner zu Fuß in Richtung Spenge, ehe sie die Polizei und Rettungsdienst verständigen konnten. Diesen Vorfall beobachteten auch zwei Anwohner und informierten ebenfalls die Polizei. Sie sahen, wie die fünf Tatverdächtigen die beiden Jugendlichen angingen. Zwei von den schlagenden Personen konnten die Zeugen beschreiben. Einer soll etwa 18 bis 19 Jahre alt sein. Er ist 185cm groß, hat eine stämmige Figur und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug zum Tatzeitpunkt einen grünen Pullover und eine blaue Jeans.Eine weitere beteiligte männliche Person hatte blonde Haare und trug eine schwarze Ellis Jacke. Die beiden Engeraner wurden aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den fünf Unbekannten machen können oder im Bereich Westerenger etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

