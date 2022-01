Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Fußgängerin schwer verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein 36-jähriger Bünder fuhr gestern (17.1), um 17.30 Uhr auf der Borriesstraße in Fahrtrichtung Holser Straße. Unmittelbar hinter der Kreuzung Amtshausstraße / Wedekindstraße bemerkte er dann eine Fußgängerin, die von der Amtshausstraße auf die Fahrbahn trat, um die Straße zu überqueren. Der Bünder versuchte noch seinen Audi zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die 82-jährige Fußgängerin aus Bünde prallte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung vor Ort, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der die Frau in eine Spezialklinik nach Osnabrück geflogen hat. Das Verkehrskommissariat hat, in Zusammenarbeit mit dem Unfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden am Pkw, der sichergestellt wurde, beträgt rund 2000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell