Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bohlweg,

22.12.2021, 17.33 Uhr

Im Kreuzungsbereich Bohlweg / Steinweg kam es gestern zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn.

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 66-jähriger Braunschweiger mit seinem VW-Golf auf dem Steinweg in Richtung Dankwardstraße. Zeitgleich fuhr eine Straßenbahn vom Hagenmarkt in Richtung Bohlweg. Im Kreuzungsbereich Bohlweg / Steinweg kam es zum Zusammenstoß. Die Straßenbahn traf den VW auf der Beifahrerseite. Der Fahrer des Pkw wurde vorsorglich im Klinikum untersucht. Am VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An der Front der Straßenbahn entstand ein Schaden ob Höhe von etwa 5000 Euro. Vermutlich hatte der 66-Jährige das Rotlicht der Ampel zu spät erkannt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell