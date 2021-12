Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher trifft auf Wohnungsmieterin und flüchtet - Polizei fahndet mit Phantomskizze

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Pippelweg,

18.10.2021, 13.50 Uhr

Ein Einbrecher traf in der Wohnung auf die Bewohnerin und flüchtete ohne Beute. Die Polizei fahndet mit einer Phantomskizze.

Am 18.10.2021 hörte eine 31-jährige Braunschweigerin Geräusche im unteren Geschoß ihrer Wohnung und ging nach unten. In ihrem Wohnzimmer traf sie auf einen ihr unbekannten Mann. Dieser ergriff sofort die Flucht und verließ die Wohnung. Die Braunschweigerin rief die Polizei. Der Mann hatte vermutlich noch keine Gegenstände aus der Wohnung an sich genommen. Wie er die Wohnungstür öffnen konnte ist noch unklar.

Die Braunschweigerin beschreibt den Einbrecher wie folgt:

- 20-25 Jahre alt - ca 170 cm groß - schlank - kurze, blonde Haare - weiß-beiges Hemd mit roten Flecken

Die Polizei sucht jetzt mit einer Phantomskizze nach Zeugen, die die abgebildete Person identifizieren können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

