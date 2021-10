Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 15. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Bäckereifiliale

Mittwoch, 13.10.2021, bis Donnerstag, 14.10.2021

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über eine Tür Zugang zu einer Bäckereifiliale innerhalb der Räumlichkeiten eines Einkaufmarktes in der Halberstädter Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurden vorgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Zum entstandenen Schaden können ebenfalls keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell