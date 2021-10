Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 14. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: PKW Diebstahl

Dienstag, 12.10.2021, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 13.10.2021, 07:50 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen in der Ravensberger Straße in Wolfenbüttel ordnungsgemäß abgestellten Ford Kuga. Der Wert des schwarzen Ford wird mit zirka 21500 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

