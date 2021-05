Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

41-Jähriger überschlägt sich mit Quad

Rees-Bienen (ots)

Am Freitag (14. Mai 2021) gegen 16:30 Uhr war ein 41-jähriger Quad-Fahrer auf der Millinger Straße in Richtung Millingen unterwegs. In einer Linkskurve kam der Reeser nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Grünstreifen. Er steuerte das Quad dann über einen danebenliegenden Radweg und in ein Feld, wo sich das Fahrzeug letztlich überschlug. Dabei verletzte sich der 41-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, er wurde stationär aufgenommen. Das beschädigte Quad musste abgeschleppt werden. (cs)

