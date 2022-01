Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.01.2022:

Peine (ots)

Versuchter Diebstahl und Festnahme von drei Tatverdächtigen

Am frühen Morgen des 20.01. wurde gegen 04:00 Uhr ein versuchter Diebstahl bei einem Automobilzulieferbetrieb im Peiner Lehmkuhlenweg gemeldet. Mehrere Personen hätten Fahrzeugteile an einem Zaun des Unternehmens bereitgelegt, mutmaßlich um diese zu entwenden. Ein Mitarbeiter der Firma, der diese Vorbereitungen bemerkte, sprach die Männer daraufhin an. Diese flohen sofort durch ein Loch im Zaun über einen Feldweg in Richtung der Ortschaft Essinghausen. Beamte der Polizei Peine konnten kurz darauf ganz in der Nähe einen Kleintransporter stoppen und diesen kontrollieren. Aufgrund der guten Personenbeschreibung, die der Firmenmitarbeiter abgab, wurden die drei Insassen dieses Transporters als Tatverdächtige zum Diebstahl vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Peiner Polizei zugeführt.

