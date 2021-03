Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld Schildesche, Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Stadtheider Straße, in Höhe der Einmündung Bernhard-Mosberg-Straße, wurde am Mittwochnachmittag ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld schwer verletzt. Ein 33-jähriger Pkw Fahrer aus Bielefeld bog gg. 16:20 Uhr vom Parkplatz des Baumarktes nach links auf die Stadtheider Straße ein. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,--Euro. Für die Dauer der Rettungs-, Beweissicherungs- sowie Bergungsarbeiten wurde die Stadtheider Straße für ca. 30 Minuten gesperrt. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

