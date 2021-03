Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw Fahrerin kehrt zur Unfallstelle zurück

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Mithilfe bei der Aufklärung eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 23.03.2021, an der Einmündung Nowgorodstraße und Campus Handwerk ereignete. Nach der Ansprache durch Zeugen kehrte die beteiligte Autofahrerin zu dem verunglückten Radfahrer in dem Einmündungsbereich zurück.

Der 35-jährige Bielefelder sagte aus, dass er um 16:14 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Nowgorodstraße fuhr und in Richtung Boulevard unterwegs war. Als er sich der Einmündung Campus Handwerk näherte, bog vor ihm ein Pkw in Richtung Boulevard ab. Um nicht mit dem Auto zusammenzustoßen leitete der 35-Jährige eine Vollbremsung mit seinem Fahrrad ein. Er stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn. Rettungssanitäter fuhren den Verletzten in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses.

Zwei folgende Zeugen machte die Autofahrerin auf den gestürzten Radfahrer aufmerksam, so dass die 32-jährige Fahrerin aus Lemgo mit ihrer Mercedes A Klasse wendete. Nach ihren Angaben habe sie sich an der genannten Einmündung umgeschaut, aber keinen Radfahrer bemerkt.

Bei der Unfallaufnahme erkannten Polizeibeamte Kratzer am Fahrradlenker. An dem Pkw befanden sich keine Beschädigungen.

Die Polizei bittet insbesondere die beiden Zeuginnen, die die Mercedes-Fahrerin informierten, um Kontaktaufnahme.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell