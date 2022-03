Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 25.03/26.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Ramsloh - Diebstahl von Baustellen -

In der Nacht vom 24.03.2022 auf den 25.03.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter, von zwei Baugrundstücken in der Straße "Dr. h.c.-Peter-Waskönig-Ring", 26683 Saterland / OT Ramsloh, diverse Baumaterialien. Unter anderem wurden Dämmplatten, Styropor, Zement und Kalk entwendet. Wer Hinweise zu den Tätern, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann möge sich bitte mit der Polizei Saterland (04498923770) oder der Polizei in Friesoythe (0449193160) in Verbindung setzen.

Bösel / OT Petersdorf -Brand von Strohballen -

Am 25.03.2022, gegen 04:20h, geraten in Bösel / OT Petersdorf, in der Straße "Birkenmoor", auf bislang unbekannte Art und Weise ca. 10-15 Strohballen (Rundballen) in Brand. Der Brand konnte durch die eintreffende Feuerwehr Bösel gelöscht werden. Es entsteht durch den Brand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 26.03.2022, gegen 03:30h, befährt ein 28-jähriger "Barßeler" mit einem Fiat die "Erlenstraße" in 26676 Barßel. Hier wird er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergeben sich Hinweise darauf, dass der 28-jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Dein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,6 Promille. Eine Blutprobe wird daraufhin entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

