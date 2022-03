Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Einbruch in Einfamilienhaus

Von Samstag, 19. März 2022, 10.00 Uhr bis Donnerstag, 24. März 2022, 11.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in Bakum-Install, in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Damme -Diebstahl eines Fahrrads

Zwischen Sonntag, 20. März 2022, 14.00 Uhr und Montag 21. März 2022, 15.00 Uhr wurde ein verschlossenes Fahrrad der Marke Künsting, in der Große Straße entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491-99936-10 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 24 März 2022, um 18.20 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw die Dinklager Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und einer alkoholisierten Unfallverursacherin

Am Donnerstag, 24. März 2022, um 18.20 Uhr, befuhr eine 64-Jährige aus Lohne mit ihrem Pkw die Dinklager Straße in Richtung Lohne. Ein 57-Jähriger aus Lohne, wartete mit seinem Transporter verkehrsbedingt, an der nächstgelegenen Ampel. Die Pkw-Führerin fuhr dem Transporter auf, zwei Mitfahrer und der Führer des Transporters wurden dadurch leicht verletzt. Die Pkw-Führerin blieb unverletzt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei ihr festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Eine Blutprobe wurde der 64-Jährigen im Krankenhaus entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 24. März 2022, um 14.00 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger aus Steinfeld, mit einem Pkw die Große Straße, obwohl er aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Visbek - Hunde beißen zu

Am 24. März 2022, gegen 16.30 Uhr, ging ein 55-Jähriger aus Visbek mit seinen Hunden im Dorfpark spazieren. Ein 24-Jähriger aus Visbek, befand sich ebenfalls mit seinen vier, zum Teil nicht angeleinten Hunden, an genannter Örtlichkeit. Die Hunde des 24-Jährigen griffen die anderen Hunde beim Aufeinandertreffen an, wodurch ein Hund des 55-Jährigen verletzt worden ist. Der 55-Jährige wurde ebenfalls durch Bisswunden an seiner Hand verletzt. Sowohl das Herrchen, als auch sein Hund wurden im Anschluss ärztlich behandelt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 24. März 2022, 18.20 Uhr befuhr ein 27-Jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Dinklager Straße in Lohne, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weitererfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 24. März 2022, 07.05 Uhr bis 17.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, auf einem Parkplatz im Dominikanerweg in Vechta, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke "Opel Zafira". Der Schaden befindet sich an beiden Türen der Beifahrerseite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 24. März 2022, 19.14 Uhr befuhren ein 37-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw und ein 28-jähriger aus Heemsen mit seiner Sattelzugmaschine, in genannter Reihenfolge, die B69 von Vechta in Richtung Diepholz. Der Fahrer der Sattelzugmaschine erkannte das verkehrsbedingte Halten des Pkw-Fahrers zu spät. Es kam zum Auffahrunfall, wobei der Pkw durch ein Ausweichen des 28-Jährigen seitlich beschädigt wurde. Zwei Kinder, welche sich in dem Pkw des 37-Jährigen befanden, wurden hierdurch leicht verletzt.

Vechta - Diebstahl eines Fahrrads

Zwischen Freitag, 11. März 2022, 21.00 Uhr und Samstag, 12. März 2022, 17.30 Uhr wurde ein verschlossenes Herrenfahrrad der Marke FIXIE Inc. Blackheath, in der Straße Wintermarsch entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Fahrrads

Zwischen Freitag, 11. März 2022, 07.00 Uhr und Samstag, 12. März 2022, 17.00 Uhr wurde ein verschlossenes Damenfahrrad der Marke Kaufland e-commerce, in der Bahnhofstraße entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

