Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 24. März 2022, um 13.45 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger aus Barßel, mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße. Sein Kraftfahrzeug wurde im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung mit 43 km/h gemessen. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Barßel - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Donnerstag, 24. März 2022, um 15.10 Uhr, wurde ein 21-Jähriger aus Barßel mit einem Pkw kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Diebstahl von E-Bikes

Am Dienstag, 22. März 2022, gegen 00.00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter zwei E-Bikes im Wert von etwa 6500 Euro entwendet. Die Fahrräder befanden sich verschlossen unter dem Schleppdach eines Wohnhauses in der Straße Alte Meeschen. Es handelt sich um ein Damenfahrrad der Marke Victoria in der Farbe schwarz-silbern und ein schwarzes Herrenrad der Marke Giant. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland- Verkehrsunfall mit nicht zugelassenem PKW

Am Donnerstag, 24.März 2022, gegen 16.45 Uhr, befuhr eine 44-jährige Saterländerin mit ihrem PKW, Opel die Hauptstraße in Richtung Scharrel. Während der Fahrt löste sich das linke Vorderrad, touchierte zunächst einen rechtsseitig geparkten PKW und kollidierte dann frontal mit dem PKW einer 18-jährigen Barßelerin, die mit ihrem PKW, Mini ebenfalls die Hauptstraße befuhr. Die beiden Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4400 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Opel weder zugelassen, noch versichert war. Gegen die 44-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

