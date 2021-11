Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Nackter Mann sorgt für Verspätungen im Zugverkehr

Biebesheim/Kreis Groß Gerau (ots)

Im Bahnhof Biebesheim hat ein stark verwirrter 43-jähriger Mann für erhebliche Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Ein Lokführer hatte gegen 16.45 Uhr die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main informiert, dass sich im Bahnhof Biebesheim eine männliche Person im Gleisbereich aufhalten würde. Aufgrund dieser Meldung wurde der Bahnhof Biebesheim für den Zugverkehr gesperrt. Als eine Streife der Bundespolizei eintraf, konnten die Beamten den Mann auf dem Bahnsteig antreffen. Als sie ihn ansprachen, reagierte dieser überaus aggressiv und fing an sich auszuziehen. Als er dann splitternackt wieder ins Gleis springen wollte, konnten ihn die Beamten daran hindern. Da er um sich schlug mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Mit der Unterstützung von Kollegen der Hessischen Landespolizei konnte der Mann dann ohne weitere größeren Zwischenfälle vom Bahnsteig gebracht werden. Mit einem Rettungswagen wurde er letztlich in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Gleissperrungen im Bahnhof Biebesheim konnten um 18.05 Uhr wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 25 Zügen zu Verspätungen und 7 Züge mussten umgeleitet werden.

