Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Widerstand bei Festnahme nach Ladendiebstahl - Polizeibeamtin und zwei Polizeibeamte verletzt

Am Dienstag, 22. März 2022, kam es in den Nachmittagsstunden in Cloppenburg zu einem Ladendiebstahl durch vermutlich zwei männliche Personen in einer Parfümerie in der Langen Straße. Die Tatverdächtigen ergriffen zunächst die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden 19-jährigen Männer sowie eine 21-jährige Frau, bei der es sich um eine Mittäterin handeln könnte, festgestellt werden. Die beiden männlichen Personen sind festgenommen worden. Bei den Festnahmen leisteten die Tatverdächtigen Widerstand und verletzten hierbei eine Polizeibeamtin und zwei Polizeibeamte. Am gestrigen Tag ist gegen die beiden männlichen Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg Haftbefehl durch das Amtsgericht Oldenburg erlassen worden.

