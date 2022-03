Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Diebstahl

Am Mittwoch, den 23. März 2022, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, entwendete eine unbekannte Person in einem Supermarkt in der Straße Alter Schützenplatz das Portmonee einer 71-jährigen Frau aus Lindern aus ihrer Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 23. März 2022, um 09:45 Uhr, wird eine 44-jährige Frau aus Cloppenburg von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum fährt, obwohl sie nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Den 54-jährigen Halter des Fahrzeuges aus Münster erwartet ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Löningen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, den 23. März 2022, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Bremer Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Mittwoch, den 23. März 2022, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Frau aus Garrel übersah beim Verlassen einer Grundstückszufahrt die 71-jährige Frau aus Friesoythe, die ihr Pedelec über die Hauptstraße in Richtung der zuvor genannten Grundstückseinfahrt schob. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 71-jährige Frau schwer verletzte und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Löningen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, den 23. März 2022, fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Löningen auf der Ringstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell