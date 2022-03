Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - schwerer Diebstahl von Betriebsgelände Unbekannte Personen drangen am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, den 18. März 2022, 14.00 Uhr und Montag, den 21. März 2022, 06.00 Uhr auf ein Betriebsgelände einer Straßen- und Tiefbaufirma an der Kösterberndstraße ein. Hierbei wurde ein Türschloss beschädigt. Vom Betriebshof wurde ein Plateau für einen Abrollcontainer im Wert von 5.000,00 EUR entwendet. Der Abtransport ist vermutlich mit einem Lkw erfolgt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Holdorf - Brand einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine Am Dienstag, den 22. Februar 2022 um 11.30 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Radlader auf der Kreisstraße 274 in Brand. Der Versuch des Fahrers, den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen misslang. Durch den Brand entstand Totalschaden an dem Radlader in Höhe von 18.000,00 EUR.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am Dienstag, den 22. März 2022, um 13.20 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau aus Vechta mit einem E-Scooter den geteilten Geh- und Radweg der Oyther Straße in Vechta, ohne gültigen Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Tuning

Am Mittwoch, den 23. März 2022, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Lohner Straße in Vechta, obwohl am Fahrzeug bauliche Veränderungen vorgenommen waren, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Im Fahrzeug war ein Gewindefahrwerk in Verbindung mit Sonderrädern und eine Motorhaubenverlängerung verbaut. Zudem waren die seitlichen Fahrtrichtungsanzeiger mit schwarzer Farbe lasiert.

Vechta - Verkehrsunfall mit verletzten Personen Am Dienstag, den 22. März 2022, um 15.55 Uhr beabsichtigte ein 60-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw von der Linksabbiegerspur des Bokener Damms in Vechta auf die B69 aufzufahren. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden Pkw eines 41-jährigen Quakenbrückers, es kam zu einem Zusammenstoß. Der Pkw des Visbekers wurde dabei gegen einen wartepflichtigen Transporter eines 56-jährigen Bakumers geschleudert. Der Visbeker sowie die Beteiligten des Quakenbrückers Pkw`s wurden per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell