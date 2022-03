Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Holdorf

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf- Brand eines Radladers

Am Dienstag, 22. März 2022, 11.30 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Radlader mit angehängtem Anhänger die Gramker Straße (Ortsteil Langenberg) in Richtung Damme. Während der Fahrt bemerkte der Holdorfer, dass Qualm aus dem Motorraum des Radladers kam. Er stoppte das Fahrzeug und sah beim Öffnen der Motorhaube eine Flamme, die er mit einem mitgeführten Feuerlöscher löschen konnte. Als der Brand -nach seiner Ansicht- gelöscht war, entfernte sich der 46-Jährige vom Fahrzeug, plötzlich gab es einen Knall und der Radlader stand in Vollbrand. Daher wurde die Feuerwehr Holdorf alarmiert, die mit drei Löschfahrzeugen und 15 Mann zum Brandort eilte und den Brand schnell mit Schaum löschen konnte. Dennoch war der Radlader nicht mehr zu retten und brannte komplett aus. An diesem, an der Fahrbahndecke und an der im Seitenstreifen entstand Sachschaden. Zudem lief am Brandort Hydraulik- und Motoröl aus, daher wurde auch die untere Wasserbehörde des Landkreies alarmiert. Die Schadenshöhe wird auf rund 25.000 Euro beziffert, zur Brandursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden, das ausgebrannte Fahrzeug wurde für eine Untersuchung beschlagnahmt.

