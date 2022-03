Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 20. März 2022, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Person ein Herrenrad der Marke Victoria, welches vor einem Wohnhaus in der Wachtelstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 19. März 2022, 14.00 Uhr und Sonntag, 20. März 2022, 22.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Hercules Roberta7R. Dieses stand zu diesem Zeitpunkt in der Straße Gerstenkamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Tischplatte durch Feuer beschädigt

Am Montag, 21. März 2022, 21.05 Uhr setzten bislang unbekannte Personen Blätter und Äste auf dem Holztisch einer Sitzgruppe im Wald am Burgweg in Brand, wodurch die Tischplatte durchbrannte. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne gelöscht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung an Kfz

Zwei Pkw, die an der Steinfelder Straße parkten, wurden im Zeitraum von Donnerstag, 17. März 2022, 18.00 Uhr bis Freitag, 18. März 2022, 10.30 Uhr von unbekannten Personen beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden die Heckklappen zerkratzt. Über die Schadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 21. März 2022, um 12.45 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Steinfeld und ein 55-jähriger Transporterfahrer aus Badbergen in dieser Reihenfolge auf der Holdorfer Straße (B214) in Richtung Holdorf. In Höhe der Kreuzung zum Düper Weg musste der 36-jährige Mann verkehrsbedingt an einer Ampel anhalten. Der hinter ihm fahrende Transporter fuhr daraufhin auf, wodurch der Steinfelder leicht verletzt wurde.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 21. März 2022, um 18.50 Uhr fuhr eine 76-jährige Autofahrerin aus Damme auf der Mühlenstraße und bog nach rechts in die Lindenstraße ab. Eine 19-Jährige aus Damme überquerte zu diesem Zeitpunkt mit einem Fahrrad die Lindenstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung an der Fußgängerampel. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte. Hierbei wurde sie verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 21. März 2022, 23.50 Uhr fuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Bakum auf der Lüscher Straße in Bakum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem bestand der Verdacht, dass der 43-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 17. März 2022, zwischen 20.20 Uhr und 21.50 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren im Wendehammer vor einer Schule im Spitzenkamp, einen geparkten Pkw der Marke "Skoda", Superb". Anschließend entfernte sich die Person von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden befindet sich an am Heck der Beifahrerseite und beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 21. März 2022, 22.12 Uhr fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der B 69 in Fahrtrichtung Vechta. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Drantum fuhr in Fahrtrichtung Schneiderkrug und wollte im Kreuzungsbereich, an der an der für ihn grün anzeigenden Lichtzeichenanlage, nach links abbiegen. Der 53-jährige Mann fuhr in den Pkw, welcher sich im Abbiegevorgang befand. Der 50-jährige Beifahrer des 30-jährigen Fahrers und der 53-jährige Vechtaer wurden hierbei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell