Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Weißer LKW mit grünem Streifen nach Unfallflucht gesucht

Geldern-Walbeck (ots)

Am Dienstag (23.11.2021) kam es gegen 13:15 Uhr auf der Walbecker Straße (L 480) zwischen Walbeck und Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht.

Zwei LKW befuhren die L480 jeweils in entgegengesetzte Richtung und stießen im Begegnungsverkehr mit den Spiegeln zusammen und hielten zunächst einige Meter voneinander entfernt am Straßenrand an. Während der Fahrer des einen beteiligten LKW ausstieg und in Richtung des anderen Unfallbeteiligten lief, fuhr der Fahrer des zweiten beteiligten LKW plötzlich in Richtung Walbeck weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Bei dem flüchtigen LKW handelte es sich um einen weißen LKW mit grünem Streifen und grünem Dreieck.

Hinweise zum flüchtigen Unfallbeteiligten nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell