Friesoythe - Anwohner rettet junge Frau nach Verkehrsunfall aus Pkw

Am Montag, 21. März 2022, um 18.38 Uhr, kam eine alleinbeteiligte 20-jährige Autofahrerin aus Friesoythe aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der Thülsfelder Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Ein 66-jähriger Anwohner hatte den lauten Knall vernommen und ist unverzüglich zum Unfallort gegangen. Der Pkw hatte bereits im Motorraum Feuer gefangen. Dem Ersthelfer, der aktuell auf Gehilfen angewiesen ist, gelang es schnell die junge Frau aus dem Fahrzeug zu retten und aus dem Gefahrenbereich zu bringen.

Ein weiterer Anwohner hatte bereits die Rettungskräfte alarmiert. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Die junge Frau wurde lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich am heuten Morgen aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Wir danken dem Ersthelfer ausdrücklich für seinen entschlossenen und selbstlosen Einsatz. Durch sein couragiertes und beherztes Eingreifen konnte er Schlimmeres verhindern.

Friesoythe - Lebensmittel gestohlen

In der Zeit zwischen Freitag, 18. März 2022, 12.30 Uhr und Montag, 21. März 2022, 7.45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Nebenraum einer Grundschule in der Brakestraße. Dort entwendeten sie Haferflocken und Süßigkeiten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Saterland / Ramsloh- Sachbeschädigung an Verbrauchermarkt

Zwischen Freitag, den 18. März 2022, gegen 21.15 Uhr und Montag, den 21. März 20222, um 05.55 Uhr beschädigten bislang unbekannte Personen die Verglasung am Haupteingang eines Lebensmitteldiscounters an der Hauptstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 in Verbindung zu setzen.

Barßel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 21. März 2022, gegen 14.42 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Edewecht auf dem Falkendamm. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 21. März 2022, gegen 07.00 Uhr fuhr eine 18-jährige Frau aus Edewecht mit ihrem PKW auf der Kortemoorstraße in Richtung Harkebrügge. In einer Rechtskurve verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und kam auf einem rechtsseitigen Feld zum Stehen. Die Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 21. März 2022, gegen 09.10 Uhr fuhr eine 37-jährige Saterländerin mit ihrem PKW auf der Hauptstraße in Richtung Elisabethfehn. Eine 33-jährige Frau aus Cloppenburg befand sich mit ihrem Müllfahrzeug dahinter und fuhr auf den PKW auf. Die Saterländerin erlitt leichte Verletzungen.

