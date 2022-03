Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Trickdiebstahl aus PKW Am Sonntag, 20. März 2022, fand in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr der sog. Antikmarkt in der Cloppenburger Stadthalle statt. Nach Veranstaltungsende, gegen 17.00 Uhr, war eine 61-jährige Ausstellerin aus Rhauderfehn gerade damit beschäftigt, ihre Waren (Gold- und Silberschmuck) in ihrem PKW zu verstauen, als sie von einem ihr nicht bekannten ...

