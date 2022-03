Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - schwerer Diebstahl von Baustelle

Im Zeitraum von Samstag, 19. März 2022, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 20. März 2022, 13.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Tür eines Bürocontainers auf einer Baustelle am Westring zu öffnen. Als dieses misslang, zerstörten sie eine Fensterscheibe. Aus dem Container wurden diverse Gegenstände entwendet. Zudem wurde vor Ort ein Feuerlöscher entleert. Der entstandene Sachschaden beträgt 400 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Damme - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Sonntag, 20. März 2022, wurde um 17.00 Uhr am Dorfplatz ein 17-Jähriger aus Damme von einer 25-jährigen Frau aus Damme dabei erwischt, wie er die Bushaltestelle beim Dorfplatz mit schwarzer Farbe beschmierte. Der 17-Jährige und seine 16-jährige Begleiterin liefen zunächst weg. Nachdem sie von der 25-Jährigen aufgefordert wurden, zur Bushaltestelle zurückzukehren und dort auf das Erscheinen der Polizei zu warten, kamen die Jugendlichen wieder zurück. Der 17-Jährige wurde nach der Sachverhaltsaufnahme an seinen Vater übergeben.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Wohnhaus

Von Samstag, 19. März 2022, 18.30 Uhr, und Sonntag, 20. März 2022, 08.15 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein derzeit leerstehendes Wohnhaus einer 81-Jährigen am Finkenweg ein. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 200 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Vechta - Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 19. März 2022, 19.00 Uhr, und Sonntag, 20. März 2022, 07.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Hedwigstraße ein Element eines Holzzaunes eines 43-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Samstag, 19. März 2022, 21.00 Uhr, und Sonntag, 20. März 2022, 00.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in Stukenborg die die Außenwand der Garage eines 34-Jährigen aus Vechta mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Des Weiteren betraten sie seinen Garten und warfen Gegenstände auf ein angrenzendes Feld. Zuvor war es in der Nachbarschaft bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Vechta - Einbruchsversuch in Backshop

Von Donnerstag, 17. März 2022, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 18. März 2022, 06.15 Uhr, wollten unbekannte Täter in Vechta, Falkenweg, in die Räume des dortigen Backshops einbrechen. Es blieb beim Versuch, das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Freitag, 18. März 2022, 12.30 Uhr, bis Samstag, 19. März 2022, 16.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Kampgartenweg, ein Pedelec des Herstellers Riese und Müller. Das Rad war verschlossen in der Tiefgarage eines Wohnhauses abgestellt. Der entstandene Schadenbeläuft sich auf 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-493-0 entgegen.

Vechta - Brand

Am Samstag, 19. März 2022, 22.15 Uhr gerieten in Vechta, Zur Steinriede, am Feldrand gelagerte Äste auf einer Fläche von 10 qm in Brand. Durch das Feuer wurden die angrenzenden Bäume beschädigt. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Langförden unter Einsatz von 3 Fahrzeugen und 14 Kameraden gelöscht.

Bakum - Einbruchdiebstähle in Wohnhaus

Am Sonntag, 20. März 2022, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 20.40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Bakum, Beurener-Straße, gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus einer 39-Jährigen aus Bakum. Anschließend wurde das Wohnhaus durchsucht und Schmuck entwendet. Zwischen 16.00 Uhr und 20.10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Bakum, ebenfalls Beurener-Straße, gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus eines 60-jährigen Bakumers. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag 20. März 2022, gegen 04.40 Uhr, befuhr ein 13-Jähriger aus Lohne mit einem Pkw das Gelände eines Autohofes in Holdorf, Zum Hansacenter. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein 14-Jähriger Beifahrer aus Lohne. Als die Beamten den PKW anhielten, gab der 13-Jährige an, mit dem Auto seines Vaters von Lohne nach Holdorf gefahren zu sein. Beide Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Goldenstedt OT Lutten - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 20. März 2022, gegen 04.30 Uhr befuhr ein 17-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Große Straße in Goldenstedt, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,65 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein (begleitetes Fahren ab 17) wurde sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 20. März 2022, um 16.40 Uhr, befuhr ein 34-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Pkw den Visbeker Damm in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Raub

Am Sonntag, 20. März 2022, gegen 19.50 Uhr, kam es in einer Tankstelle an der Steinfelder Straße zu einem Raub: Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle durch die Eingangstür. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole verlangte er von der 19-jährigen Mitarbeiterin die Herausgabe des Bargeldes. Der Täter kann unter anderem wie folgt beschrieben werden:

- ca. 18 bis 22 Jahre alt, - schlank, - ca. 180 cm groß,

bekleidet mit:

- graue Jogginghose, - weiße Turnschuhe, - Kapuzenpullover, - schwarze Steppjacke, - rote FFP2-Maske.

Nach der Tat floh der Täter fußläufig in Richtung Innenstadt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - versuchter Einbruch in Fahrradschuppen

Zwischen Samstag, 19. März 2022, 20.00 Uhr, und Sonntag, 20. März 2022, 08.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter im Kleiberweg gewaltsam in einen Fahrradschuppen eines 55-Jährigen einzudringen. Es blieb beim Versuch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

