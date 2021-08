Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Mähdreschers der Marke New Holland bei Schwarz

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 10.08.2021 gegen 17.00 Uhr brannte auf einem Acker an der L 25 in der Nähe der Ortschaft Schwarz ein Mähdrescher der Marke NEW Holland, Erstzulassung 06/2018, vollständig aus. Vor Ort waren 29 Kameraden der FFW Mirow, Schwarz und Krümmel. Laut Aussage der FFW ist derzeit von einem technischen Defekt auszugehen. Der Mähdrescher war mit 1000 Litern Diesel betankt und hatte Getreide im Wert von ca. 3000 Euro im Tank. Des Weiteren brannte noch ein Hektar stehendes Getreide ab. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 505.000 Euro.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Tel.: 0395/ 5582 2223

Fax: 0395/ 55825 20226 E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell