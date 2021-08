Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Strohmiete verbrannt

Pasewalk (ots)

Am 09.08.2021, gegen 23:00 Uhr, wurde die Polizei zum Brand einer Strohmiete zwischen den Ortschaften Glasow und Krackow gerufen. Beim Eintreffen der Beamten brannte die Strohmiete bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus Krackow, Penkun-Storkow und Wollin waren mit 25 Kameraden zur Brandbekämpfung am Brandort im Einsatz. Das Übergreifen der Flammen auf ein nahe stehendes Silo konnte so verhindert werden. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf 7500,-EUR beziffert.

