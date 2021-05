Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Waldlaubersheim (ots)

Am 07.05.21 gegen 20:30 Uhr kontrollierte eine Streife des Zolls einen Pkw auf dem Tankrasthof Waldlaubersheim. Da sich bei dem 20 jährigen Fahrer Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum ergaben, verständigte der Zoll die Polizei Bad Kreuznach. Der Fahrer räumte ein am Morgen Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Überprüfung des 25 jährigen Beifahrers ergab, dass dessen Führerschein zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Da er in der Niederlande wohnhaft ist, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 650EUR hinterlegen. Der Führerschein des Beifahrers wurde sichergestellt.

