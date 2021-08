Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der Ortsumgehung bei Anklam

Anklam (ots)

Am 09.08.2021 gegen 17:20 Uhr kam es auf der Ostseestraße (Ortsumgehung Anklam, B109/B110) zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 32-jährige Fahrer eine Motorrades Yamaha (deutscher Staatsbürger) befuhr mit seinem Motorrad die Ostseestraße aus Richtung Anklam kommend in Richtung Greifswald. Auf Höhe der Peenebrücke verlor er dabei aus bisher unbekannte Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte mit diesem. Hierbei wurde der Fahrer und sein 28-jähriger Sozius (Staatsbürger aus Bangladesch) so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Ostseestraße für eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

