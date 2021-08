Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern - Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Dienstag wurde das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten um ca. 12:45 Uhr über einen Brand in einem Wohnblock in der Moskauer Str. in Ribnitz-Damgarten informiert.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand jedoch schnell gelöscht- und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet, aufgrund eines technischen Defekts, eine Verteilersteckdose im Schlafzimmer einer Wohnung in Brand, wodurch auch einige Einrichtungsgegenstände beschädigt wurden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die weiteren Ermittlungen vor Ort übernommen.

Im Einsatz waren insgesamt 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz, Damgarten, Klockenhagen, Tempel und Dierhagen sowie vier Rettungs- und ein Notarztwagen.

