Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (16.11.) wurde in Greven auf dem Parkplatz des Marktkaufs an der Bismarckstraße ein Fahrzeug beschädigt. Der graue VW Golf wurde in der Zeit von 12.30 Uhr bis 21.20 Uhr im hinteren linken Kotflügelbereich durch einen unbekannten Verursacher angefahren. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven 02571/9284455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell