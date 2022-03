Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trickdiebstahl aus PKW

Am Sonntag, 20. März 2022, fand in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr der sog. Antikmarkt in der Cloppenburger Stadthalle statt. Nach Veranstaltungsende, gegen 17.00 Uhr, war eine 61-jährige Ausstellerin aus Rhauderfehn gerade damit beschäftigt, ihre Waren (Gold- und Silberschmuck) in ihrem PKW zu verstauen, als sie von einem ihr nicht bekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurde. Dieser Mann war bereits am Morgen in Begleitung eines weiteren Mannes an ihrem Stand gewesen und hatte sich für den Schmuck der 61-Jährigen interessiert. Der Mann gab vor, unbedingt noch eine Kette für seine Tochter kaufen zu wollen. Nach Beendigung des Gesprächs musste die 61-Jährige feststellen, dass aus ihrem Fahrzeug eine hochwertige Umhängetasche, eine hochwertige Handtasche sowie ein hochwertiges Portemonnaie, jeweils von LUIS VUITTON, entwendet worden waren. In der Umhängetasche befand sich zum Tatzeitpunkt hochwertiger Goldschmuck. In der Handtasche der Geschädigten befand sich neben einem Mobiltelefon auch Bargeld. Bei dem PKW der Geschädigten handelt es sich um eine ältere blaue A-Klasse. Dieser war zum Tatzeitpunk in der Burgstraße am Seiteneingang der Stadthalle abgestellt. Die 61-Jährige konnte die beiden Täter unter anderem wie folgt beschreiben: Täter 1:

- männlich, - ca. 45 Jahre alt, - ca. 190 cm groß, - dick, - zahnlos,

bekleidet mit:

- weißem Hemd und - grauer Jogginghose.

Täter 2:

- männlich, - ca. 28 Jahre alt, - ca. 170 cm groß,

bekleidet mit:

- Lederjacke, - karierte Hose, - Kappe/Mütze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Brand von Mülltonnen

Am Sonntag, 20. März 2022, gegen 15.20 Uhr, gerieten aus bislang unbekannter Ursache in der Anemonenstraße mehrere Mülltonnen, welche sich hinter einem Carport befanden, in Brand. Das Feuer konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch Anwohner gelöscht werden. Durch den Brand wurde das Carport leicht beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt ca. 10000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 19. März 2022, 13.00 Uhr, und Sonntag, 20. März 2022, 06.30 Uhr, wurde die Fensterscheibe einer Bäckerei in der Museumstraße durch bislang unbekannte Täter zerstört. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 20. März 2022, wurde um 16.45 Uhr in der Lupinenstraße ein 45-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Aschaffenburg kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem auch massiv unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Dem 45-Jährige wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg -Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 17. März 2022, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Narzissenstraße den dort geparkten grauen PKW BMW 120d einer 43-Jährigen aus Cloppenburg im Bereich der hinteren linken Tür. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 20. März 2022, kam es gegen 23.40 Uhr auf dem Industriezubringer zu einem Verkehrsunfall: Ein 28-Jähriger aus Lastrup befuhr die Straße Industriezubringer in Fahrtrichtung Bundesstraße B72. In Höhe der dortigen Diskothek kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallzaun sowie eine Straßenlaterne. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der PKW des 28-Jährigen wurde durch den Unfall vollständig zerstört. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 28-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahm Der 28-Jährige wurde durch den Unfall leicht Verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines geparkten Funkstreifenwagens

Am Freitag, 18. März 2022, kam es gegen 11.25 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens: Der Funkstreifenwagen der Polizeistation Molbergen war zur Vorfallszeit auf dem Parkstreifen gegenüber der Dienststelle abgestellt. Ein 61-jähriger LKW-Fahrer aus Bad Essen befuhr die Molberger Straße aus Richtung Cloppenburg kommend und beabsichtigte, mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger in Höhe des Funkstreifenwagens nach links in die Kneheimer Straße abzubiegen. Hierbei touchierte das Heck seines Aufliegers den geparkten Funkstreifenwagen und verursachte an der linken Fahrzeugseite erheblichen Sachschaden. Der 61-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert werden. Der Unfall wurde aus Neutralitätsgründen von den Kollegen des Autobahnpolizeikommissariates Ahlhorn aufgenommen.

Garrel - Brand des Jugendtreffs

Am Sonntag, 20. März 2022, gegen 14.15 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Anbau eines derzeit leerstehenden Gebäudes in der St.-Johannes-Straße in Brand. Das Gebäude hatte zuvor als Jugendtreff gedient. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Garrel gelöscht, welche mit 40 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort war. Durch den Brand wurde der Anbau des leerstehenden Gebäudes stark beschädigt. Der Dachstuhl wurde vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 50000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell